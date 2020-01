BarCamp - Toulouse 2016

Francoise DEGACHE (référente PACA, animatrice régionale DD/EDD, EPL Aix Valabre)

Laurent BEDOUSSAC

Un nouveau format d?apprentissage web, une dynamique participative, pour découvrir l?agro-écologie, les différentes approches, et comment elles se traduisent dans des pratiques agricoles. https://www.fun-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about le diaporama : MOOCAE25fevrier2016.pdf (0.5MB) Emmanuel BONRéférent EPASRFD Normandieoutil de diagnostic agro-écologique des exploitations agricoles destiné à aider à réfléchir sur les performances d?une exploitation, les pratiques et les démarches d?un agriculteur et à estimer son degré d?engagement dans l?agro-écologie. Il peut également faciliter l?animation d?un groupe autour du concept d?agro-écologie ou nourrir la réflexion dans la construction de piscine d?un projet agro-écologique.le diaporama : actacaulnes.pdf (0.5MB) Sandrine POULETRéférente EPAEPL Caulnes: un accompagnement pédagogique et technique par un réseau régional en PACA http://www.ademe.fr/diaterrer-loutil-diagnostic-energiegaz-a-effet-serre-lexploitation-agricole jeu qui simule l?utilisation d?une estive et l?évolution du paysage Maxime JOULOTEPL PamiersPrésentation des modules de formation et du fonctionnement via TUTOFOP Bertrand MINAUDAnimateur réseau FormabioPlate forme collaborative sur agro écologie http://www.osez-agroecologie.org/index.php Aurélie JAVELLE ( SupagroFlorac , membre du COPIL OSAE)Marine GIMARET (Solagro)Philippe Cousinié (DGER, animateur agronomie-Ecophyto, membre du COPIL OSAE), http://www.scoop.it/t/veille-reseau-agronomie-ecophyto Un aperçu des enjeux et de ressources utiles pour traiter des cultures associées en formation.maître de conférence en agronomie, ENFA / INRA UMR AGIRDiagnostic de biodiversité sur l'exploitationle diaporama : Biodiversite_des_exploitations_agricoles.pptx (5.2MB) Cindy MELFORTréférente EPAEPL Pontivy